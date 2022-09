Ritorna la UEFA Champions League e con essa anche l’attesissima seconda partita del Gruppo H Juventus – Benfica. Il match si giocherà mercoledì 14 settembre 2022 all’Allianz Stadium di Torino con il calcio d’inizio fissato per le ore 21:00.

I bianconeri sono chiamati a svoltare la brutta sconfitta subita nella partita di esordio della competizione europea contro il PSG. Nella strada vi è il Benfica che, al contrario, viene da un’ottima vittoria in casa contro il Maccabi Haifa. L’ultimo confronto diretto tra le due squadre, a Torino, è datato maggio 2014 nella semifinale di Europa League. Quella volta il pareggio per 0 a 0 permise ai portoghesi di raggiungere la finale che poi perse ai calci di rigore contro il Siviglia.

Dove vedere la partita?

Juventus-Benfica, quindi, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino mercoledì 14 settembre 2022 con il calcio d’inizio fissato per le ore 21:00. Il grande match può essere visto su Amazon Prime Video, la piattaforma del colosso dell’e-commerce che anche quest’anno ha acquistato i diritti della miglior partita di ogni mercoledì di Champions League. Si tratta di una trasmissione in esclusiva, quindi non sarà possibile vedere la partita su Sky, NOW o Mediaset Infinity. L’unico modo è abbonarsi ad Amazon Prime Video così da poter vedere il match tramite l’apposita app scaricabile in ogni dispositivo mobile o fisso compatibile (smart tv, smartphone, tablet, PC, console, Amazon Firestick, Google Chromecast e tanti altri ancora).

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Juventus dovrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Vlahovic e Milik in attacco. Al centrocampo, invece, spazio per Cuadrado, Miretti, Paredes, McKennie e Kostic, mentre in difesa quasi certi Bremer, Bonucci e Danilo.

Il Benfica, invece, potrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1 con Ramos unica punta d’attacco davanti a Neres, Rafa Silva e Joao Mario. Al centrocampo dovrebbero esserci Luis e Fernandez mentre in difesa nessun dubbio per Bah, Antonio Silva, Otamendi e Grimaldo.