Dove vedere Juventus – Cagliari in TV e streaming

La Juventus chiude l’anno e l’andata del campionato di Serie A TIM con il Cagliari. Le due squadre si affronteranno martedì 21 dicembre all’Allianz Stadium di Torino con il calcio d’inizio previsto per le ore 20:45.

La squadra di Massimiliano Allegri arriva da un finale di stagione complessivamente positivo avendo vinto le ultime quattro partite sulle cinque giocate (l’ultima è quella contro il Bologna grazie alle reti di Morata e Cuadrado). I sardi allenati da Walter Mazzarri, al contrario, stanno passando un momento estremamente delicato con una posizione pericolosa in campionato e una sconfitta per 4 reti a 0 nell’ultima partita contro l’Udinese.

Dove vedere la partita?

Juventus – Cagliari si giocherà martedì 21 dicembre all’Allianz Stadium di Torino con il calcio d’inizio previsto per le ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della sfidaè affidata a Riccardo Mancini. Al suo fianco, nel ruolo di seconda voce, sarà presente Dario Marcolin.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Juventus potrebbe optare per un 4-3-3 con Bernardeschi, Kean e Morata in attacco (da valutare ancora le condizioni di Dybala), McKennie, Locatelli e Rabiot al centrocampo e Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro in difesa.

Il Cagliari, invece, potrebbe mostrare un cambiamento radicale con un modulo 3-5-2 composto da Joao Pedro e Keita in attacco, Bellanova, Nandez, Deiola, Grassi e Lykogiannis al centrocampo (Marin è fuori per squalifica avuta dopo la doppia ammonizione contro l’Udinese) e Ceppitelli, Godin e Caceres in difesa.