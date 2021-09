Dove vedere Juventus – Chelsea in TV e streaming

La Juventus, dopo un inizio di campionato tutt’altro che sfavillante, ha ritrovato due vittorie consecutive, ma soprattutto un’importante ottimo risultato in UEFA Champions League contro il Malmö. Mercoledì 29 settembre 2021 all’Allianz Arena di Torino alle ore 21:00, la squadra di Massimiliano Allegri incontrerà il campione d’Europa in carica, ovvero il Chelsea di Thomas Tuchel.

Anche la squadra inglese ha vinto all’esordio, con un 1 a 0 in casa contro lo Zenit. Entrambe le squadre, quindi, faranno in modo di primeggiare nel girone ricordando che l’ultima volta che si sono scontrate ufficialmente era il lontano 20 ottobre 2012. Anche in quell’occasione si giocava una sfida della fase a gironi della Champions League e in quel caso i bianconeri sconfissero i londinesi con un clamoroso 3 a 0 grazie alle reti di Quagliarella, Vidal e Giovinco.

Dove vedere la partita?

Juventus – Chelsea, quindi, si giocherà mercoledì 29 settembre 2021 all’Allianz Stadium di Torino alle ore 21,00. La live sarà in esclusiva su Amazon Prime Video dalle ore 19.30 con un’ampia anticipazione con tanti ospiti in studio. Per il secondo appuntamento di UEFA Champions League, Patrice Evra fa il suo esordio nella rosa di commentatori ed esperti di Prime Video, che mercoledì 29 vedrà protagonisti in diretta da Torino Giulia Mizzoni, Claudio Marchisio e Gianfranco Zola. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato.

Ad animare l’highlight show post-partita a partire dalle 23.15 Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Luca Toni. La partita sarà quindi visibile tramite le smart tv compatibili con l’apposita app o, in alternativa, su ogni tipologia di televisore collegandolo ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora dispositivi come Google Chromecast o Amazon Firestick. Inoltre Juventus-Chelsea sarà disponibile anche su SkyQ per tutti i clienti abbonati ad Amazon Prime Video.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni partendo dalla Juventus, Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi a un solido 4-4-2 con Kean e Kulusevksi in coppia d’attacco visto l’infortunio in corso per Dybala e Morata. Al centrocampo dovrebbero essere confermati Cuadrado, Bentancur, Locatelli e Chiesa, mentre la difesa dovrebbe essere classica e rocciosa con Bonucci, de Ligt, Alex Sandro e Danilo.

Thomas Tuchel, invece, potrebbe usare il modulo 3-5-2 per il suo Chelsea con Werner e Lukaku in attacco. Al centrocampo, invece, dovrebbero esserci Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Kante e Alonso mentre in difesa il tridente potrebbe essere composto da Christensen, Thiago Silva e Rudiger.