Dove vedere Juventus – Fiorentina in TV e streaming

Il campionato di Serie A TIM inizia subito col botto ed ecco che sabato 6 novembre all’Allianz Stadium di Torino, alle 18:00, si giocherà Juventus – Fiorentina nel secondo anticipo della dodicesima giornata.

I bianconeri allenati da Massimiliano Allegri dovranno fare i conti con l’agguerrita Fiorentina di Vincenzo Italiano che spera di ripetere il grande successo della scorsa stagione quando vinse per 3 a 0 in casa della Juventus. Quest’ultima, comunque, cercherà di fare di tutto per tornare al successo dopo le due sconfitte consecutive contro il Sassuolo e il Verona.

Dove vedere la partita?

La Fiorentina si presenta alla sfida con tre punti di vantaggio in classifica sulla Juventus e il match si giocherà sabato 6 novembre all’Allianz Stadium di Torino alle ore 18:00. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della sfida è affidata a Edoardo Testoni insieme a Massimo Ambrosini che ricoprirà il ruolo di commentatore tecnico.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Juventus dovrebbe presentarsi con il consueto modulo 4-2-2 con la coppia d’attacco fissa Dybala e Morata. Al centrocampo quasi certi Cuadrado, Bentancur, Locatelli e Chiesa, mentre in difesa spazio per Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro.

Per quanto riguarda i viola, il modulo dovrebbe essere un 4-3-3 con Callejon, Vlahovic e Saponara come tridente di attacco. Al centrocampo, invece, dovrebbero esserci Bonaventura, Torreira e Castrovilli mentre il quartetto di difesa dovrebbe essere composto da Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara.