Dove vedere Juventus – Genoa in TV e streaming

Juventus – Genoa si giocherà domenica 5 dicembre all’Allianz Stadium di Torino con il calcio d’inizio programmato per le ore 20:45. Il fischio d’inizio della gara è in programma alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della sfida è affidata a Edoardo Testoni, accompagnato in telecronaca dal commento tecnico di Dario Marcolin.

Probabili formazioni

In casa Juventus dovrebbe cambiare un attimo il classico modulo 4-4-2 presentandosi con un particolare 4-2-3-1 con Morata unica punta d’attacco davanti a Dybala, Bernardeschi e Kulusevski. Al centrocampo, invece, spazio per Locatelli e Bentancur, mentre in difesa dovrebbe ritornare Bonucci insieme a Cuadrado, de Ligt e Alex Sandro.

Nel Genoa la situazione infortuni non è per nulla semplice, pertanto l’allenatore dovrà presentarsi con un 3-5-2 senza Sturaro e Rovella. In attacco, quindi, vi sarà la coppia formata da Pandev e Ekuban, mentre al centrocampo quasi certi Sabelli, Behrami, Badelj, Hernani e Cambiaso. In difesa, infine, spazio per Biraschi, Vasquez e Masiello.