Neanche il tempo di finire che già subito inizia una nuova giornata di Serie A TIM 2022/23, infatti dopo il turno infrasettimanale ritorna un altro finesettimana all’insegna delle grandi partite. Tra le partite più attese spicca Juventus – Lazio di domenica 13 novembre 2022 all’Allianz Stadium di Torino. Il fischio d’inizio è atteso per le ore 20:45.

Il campionato di Serie A si chiude, in vista dei Mondiali di calcio del Qatar, con una sfida di altissima classifica tra due squadre in grande forma. La Juventus si presenterà in campo con ben cinque vittorie consecutive, la cui più importante è certamente quella contro l’Inter. La Lazio, invece, arriverà a Torino con un bottino di ben 30 punti e una seconda posizione in classifica da difendere assolutamente. Entrambe le squadre, ovviamente, si daranno battaglia ma dovranno anche considerare che sono due tra le difese più solide del campionato: solo 7 gol subiti dalla Juventus e 8 dalla Lazio. Insomma, sarà una sfida molto tosta per entrambe!

Juventus – Lazio, quindi, si giocherà domenica 13 novembre 2022 all’Allianz Stadium di Torino con il fischio d’inizio fissato alle ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Ricky Buscaglia con Massimo Gobbi al commento tecnico.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Juventus dovrebbe nuovamente scendere in campo con il 3-5-1-1 con Milik unica punta d’attacco davanti a Kean. Al centrocampo vi saranno Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic, mentre in difesa Bremer, Bonucci e Danilo. Di Maria, invece, potrebbe partire dalla panchina.

Lazio che, invece, si affiderà al 4-3-3 con Cancellieri, Felipe Anderson e Pedro in attacco, Milinkovic-Savic, Cataldi e Vecino al centrocampo e infine difesa che dovrebbe essere composta da Casale, Romagnoli, Marusic e Hysaj al posto di Lazzari a causa di alcuni problemi a un polpaccio per quest’ultimo.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro

