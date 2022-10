Torna la UEFA Champions League e con essa anche la partita valevole per il Gruppo H Juventus – Maccabi Haifa di mercoledì 5 ottobre 2022 all’Allianz Stadium di Torino con il fischio d’inizio fissato per le ore 21:00.

La Juventus sta vivendo un periodo molto complesso sia in campionato che in Champions, ma in quest’ultimo caso la formazione di Massimiliano Allegri è obbligata a vincere essendo a quota zero punti. A pari punti vi è anche il Maccabi Haifa, pertanto farà di tutto per poter vincere e proseguire il sogno europeo. La Juventus, tuttavia, parte avvantaggiata considerando anche che la formazione israeliana non vince contro un’italiana dal lontano 1993 quando l’avversario fu il Parma. Inoltre i bianconeri non hanno mai perso quattro partite di fila in Champions e non hanno mai perso le prime tra partite.

Dove vedere la partita?

Juventus – Maccabi Haifa, quindi, si giocherà mercoledì 5 ottobre 2022 all’Allianz Stadium di Torino con il fischio d’inizio fissato per le ore 21:00. La partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Juventus dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 con Kostic, Vlahovic e Di Maria in attacco, Miretti, Paredes e Rabiot al centrocampo mentre Cuadrado, Bremer, Bonucci e Danilo dovrebbero formare il muro difensivo.

Il Maccabi, invece, dovrebbe sfruttare il modulo 3-4-1-2 con Pierrot e David in attacco davanti a Chety sulla trequarti. Al centrocampo spazio per Sundgren, Lavi, Abu Fani e Haziza mentre in difesa quasi certi Batubinsika, Goldberg e Seck.