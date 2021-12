Dove vedere Juventus – Malmoe in TV e streaming

I bianconeri sono già qualificati agli ottavi, ma resta ancora da capire se saranno al primo o al secondo posto del girone dopo la brutta sconfitta contro il Chelsea. Il Malmoe, purtroppo, ormai è matematicamente fuori dai giochi, ma potrebbe risultare molto importante per l’economia di punti della squadra torinese. Nel match d’andata giocato all’Eleda Stadium, i piemontesi si sono imposti con un secco 0 a 3 con i gol di Alex Sandro, Dybala e Morata.

Dove vedere la partita?

Juventus – Malmoe si disputerà mercoledì 8 dicembre all’Allianz Stadium di Torino con il calcio d’inizio fissato per le ore 18:45. La partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione. Il racconto sarà affidato a Riccardo Trevisani e ad Andrea Agostinelli per quanto riguarda Infinity+. Sky, invece, non ha ancora comunicato i telecronisti del match.

Probabili formazioni

Massimiliano Allegri potrebbe tornare ad affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Morata unica punta d’attacco davanti a Kulusevski, Dybala e Bernardeschi. Al centrocampo, invece, potrebbero figurare Locatelli e Bentancur, mentre in difesa sicuramente ci saranno Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro.

La squadra svedese, invece, potrebbe presentarsi con un 3-5-2 con Birmancevic e Colak in attacco, Berget, Peña, Nalic, Lewicki e Ries al centrocampo e Ahmedhodzic, Nielsen e Moisander in difesa.