Dove vedere Juventus – Milan in TV e streaming

Il campionato di Serie A TIM è arrivato solo alla sua quarta giornata, dopo Napoli – Juventus siamo pronti a un altro big match che vedrà i bianconeri scontrarsi contro il Milan domenica 19 settembre alle 20:45 allo Juventus Stadium di Torino.

La quarta giornata, quindi, mostrerà al pubblico italiano un’altra bellissima partita che potrebbe già essere una partita decisiva. Ebbene sì, dopo sole quattro giornate, è già possibile delineare gli obiettivi delle due squadre con una Juventus ancora ferma a un solo punto e un Milan che finora le ha vinte tutte.

La Juventus, tuttavia, viene da una bella vittoria per 3 a 0 contro il Malmö in Champions League, ma deve ancora prendere la giusta strada in campionato. Il Milan, invece, deve tenere a bada l’entusiasmo delle tre vittorie consecutive anche considerando che l’attaccante di punta, Zlatan Ibrahimović, potrebbe non giocare a causa di un improvviso infortunio al tendine d’Achille. I rossoneri, tuttavia, devono anche riscattarsi dalla brutta sconfitta in Champions League in casa del Liverpool con il risultato di 3 a 2 per gli inglesi.

Dove vedere la partita?

Juventus-Milan, così come tutte la Serie A TIM, è in esclusiva su DAZN. Il servizio di streaming è accessibile in TV tramite Smart TV oppure sui dispositivi mobile e console tramite l’app dedicata. Il calcio d’inizio è schedulato alle 20:45 di domenica 19 settembre. La telecronaca di Juventus-Milan è affidata a Stefano Borghi e Francesco Guidolin, ma non dimenticatevi che ci sarà un prepartita di 30 minuti. Non perdetevi le ultime novità, interviste, approfondimenti e commenti direttamente da bordocampo. Conduce Marco Cattaneo con Ciro Ferrara e Riccardo Montolivo, con interventi anche di Davide Bernardi e Tommaso Turci.

Possibili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, la Juventus potrebbe schierare Chiellini al posto di de Ligt al fianco dell’onnipresente Bonucci. In attacco non si conoscono ancora con certezza le condizioni fisiche di Chiesa, quindi si potrebbe nuovamente optare per Morata insieme a Dybala. In difesa quasi certi, invece, Alex Sandro, Rabiot, Danilo e Cuadrado.

Per il Milan, ci potrebbero essere forti possibilità per Ibrahimovic, ma le sue condizioni sono ancora incerte. Sulla trequarti quasi certi, invece, Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao (o Rebic se non giocherà prima punta). Al centrocampo potrebbero esserci Tonali in coppia con Kessié mentre nella difesa a 4 spiccherebbero Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Morata, Dybala. All. Allegri

Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Morata, Dybala. All. Allegri Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli