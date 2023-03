Ritorna la Serie A TIM 2022/23 con la ventiseiesima giornata e tra le partite più attese spicca Juventus – Sampdoria di domenica 12 marzo 2023 all’Allianz Arena di Torino. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45.

La Juventus dovrà cercare una vittoria dopo la brutta sconfitta subita contro la Roma, ma anche l’ottima prestazione in Europa League contro il Friburgo. I bianconeri hanno comunque raccolto ben 12 punti nelle ultime cinque partite coprendo il settimo posto con 35 punti che potrebbero diventare 50 (o di più) qualora venga accolto il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI e venissero restituiti i 15 punti di penalizzazione. La Sampdoria, invece, è nell’abisso della classifica con soli 12 punti raccolti in 25 giorni. Le vittorie sono state solo due in tutto il campionato finora giocato, ovvero contro Cremonese e Sassuolo in casa. Servono almeno 9 punti per avvicinarsi alla zona salvezza.

Dove vedere la partita?

Juventus – Sampdoria, quindi, si giocherà domenica 12 marzo 2023 all’Allianz Stadium di Torino con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Dario Mastroianni, con il commento tecnico affidato a Marco Parolo.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Juventus dovrà affidarsi al 3-5-2 con non pochi dubbi in attacco. Mancano Kean e Milik, mentre Di Maria potrebbe essere risparmiato per fare un po’ di turnover. Vlahovic è confermato, insieme a lui potrebbe esserci Soulé. Al centrocampo dubbi per Chiesa, quindi potrebbe subentrare Kostic insieme a Cuadrado, Fagioli, Locatelli e Rabiot. Difesa con Bremer, Danilo e possibile maglia da titolare per Rugani.

La Sampdoria dovrà affidarsi al 3-4-2-1 con Gabbiadini punta d’attacco davanti a Cuisance e Jesé. Al centrocampo vi saranno Leris, Rincon, Winks e Augello, mentre in difesa insieme a Nuytinck e Amione ci sono forti dubbi tra Zanoli e Guntes. Interessante cambio in porta: al posto di Audero, Turk sembra favorito a Ravaglia.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé; Vlahovic

Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé; Vlahovic Sampdoria (3-4-2-1): Turk; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance, Jesé; Gabbiadini

Come vedere Juventus – Sampdoria se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di DAZN, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.