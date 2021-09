Dove vedere Juventus – Sampdoria in TV e streaming

La sesta giornata del campionato di Serie A TIM è alle porte e domenica 26 settembre 2021 alle ore 12:30 la Juventus, all’Allianz Stadium, ospiterà la Sampdoria. La sfida vedrà due squadre molto diverse tra di loro che hanno iniziato il nuovo campionato in maniera diametralmente opposta.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha finalmente trovato la prima vittoria in campionato battendo lo Spezia, ma non senza difficoltà. La squadra di Roberto D’Aversa, invece, è attualmente una delle più in forma del campionato riuscendo a fermare anche l’ottima Inter di Simone Inzaghi sul 2 a 2. I bianconeri, quindi, dovranno stare molto attenti alla squadra ligure evitando gli errori mostrati anche contro lo Spezia e, allo stesso tempo, la Sampdoria cercherà di colpire proprio i punti deboli della squadra torinese per aumentare il proprio bottino di punti in classifica.

Dove vedere la partita?

La partita si giocherà, quindi, domenica 26 settembre 2021 alle ore 12:30 in casa della Juventus. Il match sarà trasmesso in diretta sia su Sky che su DAZN. Nel primo caso vi basterà recarvi sul canale 202 di Sky Sport Calcio HD mentre nel secondo caso potrete usare una Smart TV, le console Xbox e PlayStation, un Android Box, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Apple TV o recarvi nel canale 409 del digitale terrestre. Qualora, invece, voleste sfruttare lo streaming, entrambi hanno le rispettive applicazioni su PC, laptop, tablet e smartphone, ma nel caso di Sky queste sono NOW e Sky Go mentre nel caso di DAZN dovrete cercare l’omonima applicazione.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, Allegri dovrà valutare le condizioni fisiche di Chiesa che ha avuto un piccolo problema al flessore contro lo Spezia. Il modulo potrebbe essere un classico 4-4-2 con Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro in difesa, Bentancur, Locatelli, Cuadrado e Rabiot al centrocampo e la coppia Dybala e Morata in attacco.

Per la Sampdoria i dubbi dovrebbero essere molto pochi e il modulo potrebbe essere speculare a quello della Juventus. Quindi Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello in difesa, Thorsby, Adrien Silva, Candreva e Damsgaard al centrocampo e la coppia Caputo e Quagliarella in attacco.

: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.