Il Campionato di Serie A TIM 2022/23 sta per avere inizio e tra le partite della prima giornata spicca sicuramente Juventus – Sassuolo. Il match chiuderà l’intera giornata, infatti si giocherà all’Allianz Stadium di Torino lunedì 15 agosto con il fischio d’inizio fissato per le ore 20:45.

La Juventus di Massimiliano Allegri esordisce in campionato con una squadra totalmente rivoluzionata grazie a vari innesti come Di Maria e Bremer, ma anche con non pochi problemi come gli infortuni di Pogba e Szczęsny. Nonostante ciò i bianconeri sono tra gli assoluti favoriti allo scudetto e faranno di tutto per dimostrarlo fin dalla prima giornata. La stagione del Sassuolo, invece, è già iniziata nel peggiore dei modi con l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Modena, pertanto la squadra di Alessio Dionisi dovrà fare il possibile per mettere da parte questa brutta avventura anche senza Scamacca e il possibile addio di Raspadori.

Dove vedere la partita?

Juventus – Sassuolo si giocherà all’Allianz Stadium di Torino lunedì 15 agosto con il fischio d’inizio fissato per le ore 20:45.Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà a cura di Riccardo Mancini affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Juventus si presenterà con un modulo 4-3-3 con Di Maria, Vlahovic e Cuadrado in attacco, Zakaria, Locatelli e Fagioli al centrocampo e Danilo, Bonucci, Bremer e Alex Sandro in difesa.

Stesso modulo anche per il Sassuolo che in attacco avrà Berardi, Defrel e Ceide, al centrocampo Frattesi, Matheus Henrique e Harroui e in difesa Muldur, Erlic, Ferrari e Kyriakopoulos.