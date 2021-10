Dove vedere Juventus – Sassuolo in TV e streaming

Sono passati pochi giorni dal derby d’Italia, ma nonostante ciò la Juventus è già pronta ad affrontare il Sassuolo mercoledì 27 ottobre all’Allianz Stadium di Torino alle 20:45. Entrambe le squadre si batteranno fino all’ultimo punto nonostante abbiano evidenti differenze di strategie per il campionato di Serie A TIM.

La formazione di Alessio Dionisi arriva al match dell’Allianz Stadium rinfrancata dal 3-1, in rimonta, con cui ha spento le velleità del Venezia, ma continua a viaggiare nelle zone medie della classifica. La Juventus di Massimiliano Allegri, al contrario, sta cercando di dimostrare che il brutto inizio di campionato è stato solo un brutto ricordo.

Dove vedere la partita?

Juventus – Sassuolo sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Relativamente alla diretta streaming di Juventus-Sassuolo, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Probabili formazioni

La Juventus potrebbe presentarsi con il classico 4-4-2 con il ripreso Dybala nel ruolo di titolare insieme a Morata, ma senza Bernardeschi e Kean. Probabile che sia de Ligt e non Chiellini a fare coppia con Bonucci in mezzo alla difesa, ma in dubbio ci sarebbe anche Rugani. De Sciglio favorito su Alex Sandro, possibile riposo per Danilo con Cuadrado terzino e Chiesa esterno alto. Rabiot verso il rientro.

Nel Sassuolo, il cui modulo potrebbe essere un 4-2-3-1, in dubbio Boga, mentre non ci sarà Djuricic, uscito per un risentimento muscolare contro il Venezia e fuori un paio di settimane. Raspadori può fare il trequartista alle spalle della punta più avanzata Scamacca. Ayhan sostituisce l’acciaccato Chiriches al centro della difesa.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Chiesa, Arthur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Chiesa, Arthur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Ayhan, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.