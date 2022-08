Il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie A TIM sarà la quarta giornata e tra le partite più attese vi è sicuramente Juventus – Spezia di mercoledì 31 agosto 2022 all’Allianz Stadium di Torino con il calcio d’inizio fissato per le ore 20:45.

La Juventus di Massimiliano Allegri è alla ricerca di un’importante vittoria dopo i due recenti pareggi consecutivi contro la Sampdoria e la Roma, così da poter rimanere in corsa verso la vetta della classifica. Lo Spezia, invece, è a quota 4 punti grazie al recente pareggio in casa contro il Sassuolo ed è a un punto in meno rispetto ai bianconeri. Per entrambe le squadre, quindi, sarà molto importante vincere la partita.

Dove vedere la partita?

Juventus – Spezia, quindi, verrà disputata mercoledì 31 agosto 2022 all’Allianz Stadium di Torino con il calcio d’inizio è fissato per le ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Allegri si fiderà sicuramente del modulo 4-2-3-1 con gli stessi nomi che hanno affrontato la Roma. Quindi Vlahovic punta d’attacco davanti a Cuadrado, Miretti e Kostic. Al centrocampo Rabiot e Locatelli mentre in difesa Danilo, Bremer, De Sciglio e Alex Sandro.

Lo Spezia, invece, si affiderà al modulo 3-5-2 con Verde e Nzola in attacco, Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni e Reca al centrocampo e Caldara, Kiwior e Nikolaou in difesa.