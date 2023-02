La ventiquattresima giornata di Serie A TIM 2022/23 è alle porte e tra le partite più attese spicca Juventus – Torino di martedì 28 febbraio 2023 all’Allianz Stadium di Torino. Il calcio d’inizio è atteso per le ore 20:45.

La Juventus sta vivendo un ottimo periodo grazie alle tre vittorie consecutive in campionato contro la Salernitana, la Fiorentina e lo Spezia e in Europa League con l’ottimo risultato ottenuto contro il Nantes. In tutte queste partite non hanno subito nemmeno un gol e, tornando al discorso campionato, le vittorie le hanno permesso di raggiungere il settimo posto con 32 punti nonostante la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. Il Torino, invece, di punti ne ha 31 quindi farà di tutto per vincere il derby e scavalcare i bianconeri, tuttavia viene da un brutto pareggio contro la Cremonese. Le statistiche, però, sono un po’ infelici per i granata: non vincono in casa della Juventus dal lontano 1995.

Dove vedere la partita?

Juventus – Torino si giocherà martedì 28 febbraio all’Allianz Stadium di Torino con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Stefano Borghi, col commento tecnico di Marco Parolo.

Probabili formazioni