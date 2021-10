Dove vedere Juventus – Zenit in TV e streaming

Nonostante le evidenti difficoltà riscontrate nel campionato Serie A TIM, la Juventus si trova a punteggio pieno nel suo girone di UEFA Champions League e per questo motivo la qualificazione agli ottavi di finale potrebbe essere davvero vicina. Vincere nuovamente contro lo Zenit nello scontro di martedì 2 novembre 2021 alle ore 21 all’Allianz Stadium di Torino significherebbe portarsi a casa il passaggio matematico.

I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno registrato ben tre vittorie in tre gare e per questo motivo si trovano a capo del girone a punteggio pieno. Tre è anche il numero di punti totalizzati dai russi finora grazie al successo contro il Malmoe che li pone al terzo posto nel girone sotto il Chelsea.

Dove vedere la partita?

Juventus – Zenit si disputerà martedì 2 novembre 2021 all’Allianz Stadium di Torino e il calcio d’inizio è fissato alle ore 21. La sfida sarà trasmessa in tv in chiaro su Canale 5 e da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Streaming disponibile per gli abbonati Sky grazie all’applicazione di Sky Go, scaricabile su Smart TV, TV box e Chromecast, PC, smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android. L’alternativa è NOW, la piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo acquisto di un abbonamento, oppure Mediaset Infinity.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, la Juventus potrebbe presentarsi con l’ormai fisso 4-4-2 con Dybala e Morata nel ruolo di coppia d’attacco. Al centrocampo spazio per Cuadrado, Locatelli, McKennie e Rabiot, mentre in difesa dovrebbero esserci Danilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro.

Lo Zenit, invece, potrebbe presentarsi con un 3-4-2-1 con Azmoun nel ruolo di punta d’attacco coadiuvato dalla trequarti composta da Malcom e Claudinho. Al centrocampo, invece, dovrebbero esserci Sutormin, Kuzyaev, Wendel e Santos, mentre in difesa il tridente potrebbe essere composto da Barrios, Chistyakov e Rakitskiy.