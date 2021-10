Dove vedere Lazio – Inter in TV e streaming

Dopo la pausa delle Nazionali, tra UEFA Nations League e qualifiche per i Mondiali di calcio del Qatar del 2022, torna la Serie A TIM con l’ottavo turno di campionato. Una delle partite più attese è quella tra Lazio e Inter che si disputerà sabato 16 ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Simone Inzaghi incontrerà per la sua prima volta i biancocelesti come avversari. La squadra di Milano, attualmente, si è mostrata come una tra le migliori squadre della Serie A TIM con diciassette punti e zero sconfitte. Il team allenato da Maurizio Sarri, invece, ha attualmente avuto un inizio un po’ turbolento riuscendo a guadagnare solo 11 punti in 7 partite disputate. Tuttavia gli ultimi risultati sono stati decisamente positivi con due vittore una nel Derby contro la Roma e una in Europa League contro la Lokomotiv Mosca. L’Inter, di contro, viene da due pareggi uno contro l’Atalanta e uno in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Dove vedere la partita?

La partita Lazio – Inter si giocherà, quindi, sabato 16 ottobre 2021 alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma per la prima volta, dall’inizio della pandemia, pieno per il 75% della sua capienza. Il match verrà trasmesso in diretta esclusiva da DAZN e può essere visibile su Smart tv compatibili con l’apposita app, o in alternativa su qualunque tipologia di televisore collegandolo ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) o dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Apple TV Box o simili. Essendo trasmessa da DAZN potete trovarla in streaming anche mediante dispositivi come PC o notebook, o ancora smartphone e tablet. La telecronaca di Lazio-Inter su DAZN sarà curata da Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini seconda voce.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, la squadra di Sarri proporrà un modulo 4-3-3 con Reina tra i pali difeso dal quartetto composto da Lazzari, Luiz Felice, Rady e Hysaj. Al centrocampo il tridente dovrebbe essere composto da Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto. In attacco Felipe Anderson e Pedro dovrebbero essere confermati, dubbi per Immobile che potrebbe recuperare in tempo.

L’Inter, invece, dovrebbe presentarsi con un 3-5-2 con Lautaro e Dzeko in attacco, Darmian (o Dumfries), Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic al centrocampo e Bastoni, Skriniar e De Vrij in difesa. La porta, infine, dovrebbe vedere sempre Handanovic.

Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.