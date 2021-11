Dove vedere Lazio – Juventus in TV e streaming

Superata la pausa tutt’altro che felice dedicata alla Nazionale, ritorna il campionato di Serie A TIM con il 13° turno di campionato che tra i big match propone Lazio – Juventus di sabato 20 novembre 2021 allo stadio Olimpico di Roma alle ore 18:00.

I biancocelesti sono attualmente al quinto posto in campionato a -1 dal quarto posto occupato dall’Atalanta e quindi cercheranno di fare di tutto per portarsi avanti in classifica. Anche i bianconeri cercheranno una vittoria dato che attualmente si trovano in una situazione decisamente spinosa avendo registrato due sconfitte di seguito e una vittoria nelle ultime tre partite con un distacco di ben 14 punti dalla vetta della classifica.

Dove vedere la partita?

Lazio – Juventus si giocherà sabato 20 novembre 2021 allo stadio Olimpico di Roma. Il calcio d’inizio della gara è fissato per le ore 18.00. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della sfida è affidata a Stefano Borghi (come prima voce) e a Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Maurizio Sarri potrebbe presentarsi con un 4-3-3 con Felipe Anderson, Muriqi e Zaccagni in attacco e senza Immobile che è stato costretto ad abbandonare il ritiro con l’Italia per infortunio. In mediana spazio ai soliti intoccabili Milinkovic Savic, Leiva e Luis Alberto. In difesa si va verso Hysaj dirottato a destra con Radu a sinistra. Luiz Felipe e Acerbi, infine, dovrebbe essere la coppia centrale.

La Juventus di Massimiliano Allegri, invece, dovrebbe avere il 4-4-2 come modulo, ma c’è in dubbio Dybala che potrebbe essere sostituito da Chiesa per fare coppia con Morata. McKennie, Cuadrado, Bentancur e Locatelli dovrebbero proteggere il centrocampo mentre in difesa spazio per Danilo, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro