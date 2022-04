Arriva la 34esima giornata di Serie A TIM e tra le partite più interessanti spicca indubbiamente Lazio – Milan di domenica 24 aprile 2022 allo stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45.

I padroni di casa, attualmente sesti in classifica, cercano una vittoria che possa consentirgli di mantenere accesa la lotta per la quinta posizione e quindi la qualificazione in Europa League. I rossoneri, invece, sono attualmente primi in classifica e sono affamati di punti per proseguire la corsa allo scudetto ai danni dell’Inter, seconda in classifica, che ha fregato ai “cugini” anche la possibilità di vincere la Coppa Italia dopo la recente eliminazione in semifinale.

Dove vedere la partita?

Lazio – Milan, quindi, si disputerà domenica 24 aprile 2022 allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Lazio si presenterà con un modulo 4-3-3 con Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile in attacco, Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto al centrocampo e Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Marusic in difesa.

Il Milan, invece, userà il canonico modulo 4-2-3-1 con Giroud unica punta d’attacco davanti a Messias, Kessié e Leao. Al centrocampo vi saranno Tonali e Bennacer mentre in difesa Calabria, Kalulu, Tomori e Hernandez.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile

Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessiè, Leao; Giroud

Dove vedere tutte le partite di Milan e Lazio