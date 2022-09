La quinta giornata di campionato di Serie A TIM 2022/23 è alle porte e tra le partite più attese vi è certamente Lazio – Napoli di sabato 3 settembre 2022 alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.

Il match dell’anticipo serale della quanta giornata di Serie A TIM regalerà sicuramente delle sorprese soprattutto perché entrambe le squadre sono reduci da due risultati deludenti, ovvero due pareggi. Uguali anche i punti in classifica, ovvero 8 insieme a Juventus e Milan che le pone a -1 dall’Inter e a -2 dalla Roma. L’obiettivo per entrambe è quello di vincere, ma c’è anche un altro dato particolare: Maurizio Sarri, oggi tecnico della Lazio, è stato un protagonista della panchina del Napoli con cui ha sfiorato perfino uno Scudetto. Insomma, una partita tutt’altro che da sottovalutare!

Dove vedere la partita?

Lazio – Napoli si giocherà sabato 3 settembre 2022 allo Stadio Olimpico di Roma con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Lazio scenderà in campo con il modulo 4-3-3 con Zaccagni, Immobile e Pedro in attacco, Milinkovic-Savic, Cataldi e Vecino al centrocampo e in difesa spazio per Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic.

Il Napoli dovrebbe scendere in campo con lo stesso modulo degli avversari. In attacco quasi certi Politano, Osimhen e Kvaratskhlia, al centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre in difesa schierati i titolari Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui.