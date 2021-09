Dove vedere Lazio – Roma in TV e streaming

La sesta giornata del campionato di Serie A TIM è alle porte e, come sempre, non mancheranno alcuni big match da non perdere. Domenica 26 settembre alle ore 18:00, all’Olimpico di Roma, infatti si disputerà il grande derby capitolino tra Roma e Lazio.

Da una parte troviamo la Roma di José Mourinho che finora ha collezionato una serie di ottimi risultati arrivando nelle fasce alte della classifica con 12 punti. Questo è il risultato di quattro vittorie e una sola inaspettata sconfitta contro il Verona nelle prime cinque giornate di campionato. La Lazio di Maurizio Sarri, invece, dopo un inizio scoppiettante si è leggermente arenato raccogliendo solo due punti nelle ultime tre partite contro Milan, Cagliari e Torino.

Dove vedere la partita?

La partita Lazio – Roma di domenica 26 settembre alle ore 18:00 potrà essere vista in esclusiva e in diretta su DAZN. Si può vedere sia in tv sfruttando una moderna Smart TV o collegando a una qualsiasi televisione delle console di gioco come PlayStation e Xbox o dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple Tv Box o DAZN Tv Box. Il derby sarà trasmesso anche in streaming collegandosi al sito ufficiale di DAZN oppure scaricando l’applicazione su smartphone, tablet o laptop. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, la Lazio di Sarri potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3. In attacco, quindi, ci sarebbe il tridente composto da Pedro, Immobile e Felipe Anderson, mentre al centrocampo potrebbero avere spazio Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. Dubbi, invece, in difesa dove le uniche certezze sarebbero Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj mentre resta il dubbio sulla destra tra Marusic e Lazzari.

La Roma di Mourinho, invece, potrebbe schierare un 4-2-3-1, ma dovrà fare a meno del capitano Lorenzo Pellegrini squalificato all’ultimo minuto contro l’Udinese. Al suo posto potrebbe entrare El Shaarawy insieme a Mkhitaryan e Zaniolo che coprirebbero la trequarti. In attacco unica punta Abraham, mentre al centrocampo ci saranno Cristante e Veretout. In difesa, invece, dubbi su Vina o Calafiori sulla sinistra, mentre dovrebbero essere certi Karsdorp, Mancini e Ibanez favorito su Smalling.

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson

Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham