Dove vedere Milan – Atletico Madrid in TV e streaming

Dopo sette anni di assenza, il Milan torna a giocare il torneo di calcio per club più importante d’Europa in casa. Stiamo parlando della UEFA Champions League e la partita in questione vedrà i rossoneri scontrarsi contro l’Atletico Madrid martedì 28 settembre 2021 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano alle ore 21:00.

L’inizio del torneo per il Milan non è stato dei migliori, perdendo per 3 a 2 all’esordio contro il Liverpool ad Anfield. In realtà, anche l’Atletico Madrid non è riuscito ad andare oltre lo 0 a 0 contro il Porto pur giocando in casa. Entrambe le squadre, quindi, cercheranno di fare il possibile per portarsi a casa i 3 importantissimi punti utili al passaggio alle fasi successive. Ricordiamo che l’ultima volta che il Milan ha incontrato l’Atletico Madrid è stato in occasione della UEFA Champions League 2013/2014 quando fu proprio la squadra spagnola a eliminare negli ottavi di finale i rossoneri guidati, all’epoca, da Clarence Seedorf.

Dove vedere la partita?

L’attesa sfida Milan – Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Ovviamente sarà disponibile anche in streaming tramite le applicazioni SkyGo e NOW presenti sia su Smart Tv, console e dispositivi come Amazon Fire Tv Stick, Apple TV Box e Google Chromecast che su tablet, smartphone, PC e laptop. La gara del Meazza, però, sarà trasmessa in chiaro anche su Canale 5 (canali 5 e 505 HD del digitale terrestre) e in diretta streaming su Mediaset Infinity e Infinity+, presente sui suddetti dispositivi compatibili con l’applicazione.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Milan di Stefano Pioli potrebbe avere il modulo 4-2-3-1 con Rebic nel ruolo di unica punta d’attacco anche se potrebbe tornare in campo, fin dal primo minuto, Giroud. Nella trequarti potrebbe esserci spazio per il tridente composto da Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão, mentre al centrocampo potrebbero ritornare Tonali e Kessié anche se vi è ancora in ballottaggio Bennacer. In difesa, infine, non dovrebbero esserci dubbi per Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernández.

L’Atletico Madrid di Simeone, invece, si dovrebbe schierare con un classico 4-4-2 con Griezmann e L. Suárez nel ruolo di coppia d’attacco. Al centrocampo, invece dovrebbero esserci Correa, De Paul, M. Llorente e Carrasco mentre la porta dovrebbe essere difesa dalla solida difesa a 4 composta da Trippier, Savic, Giménez ed Hermoso.