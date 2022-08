Il campionato di Serie A TIM 2022/23 si avvia verso la sua terza giornata e tra le partite più attese c’è indubbiamente Milan – Bologna di sabato 27 agosto 2022 alle 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro a Milano.

Il Milan di Stefano Pioli deve necessariamente vincere se vuole stare alle calcagna delle prime posizioni, soprattutto dopo il pareggio a Bergamo contro l’Atalanta. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic, a sua volta, spera di vincere la sua prima partita dopo una sconfitta contro la Lazio all’esordio del campionato e un pareggio contro il Verona. Il dato più curioso è che nella stagione precedente, la sfida tra Milan e Bologna finì proprio con un pareggio, mentre nella partita di andata i rossoneri ebbero la meglio.

Dove vedere la partita?

Milan – Bologna, quindi, andrà in scena sabato 27 agosto 2022 alle 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro, a Milano. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast.

La telecronaca di DAZN sarà affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Marco Parolo. Sky non ha ancora reso noti i nomi del telecronista e della seconda voce.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Milan dovrebbe scendere in campo con l’ormai consueto modulo 4-2-3-1 con Giroud unica punta d’attacco al posto di Rebic davanti a Saelemaekers, De Ketelaere e Leao. Al centrocampo spazio per Tonali e Bennacer mentre in difesa dovrebbero essere certi Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez.

Il Bologna, invece, scenderà in campo con un 3-5-2 ma senza Dijks e Orsolini. Quindi in attacco vi saranno Sansone e Arnautovic, mentre al centrocampo spazio per De Silvestri, Schouten, Dominguez, Cambiaso e Soriano. In difesa nessun dubbio su Soumaoro, Medel e Bonifazi.