Arriva la trentatreesima giornata di Serie A TIM e tra le partite più attese spicca Milan – Cremonese di mercoledì 3 maggio 2023 allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Il calcio d’inizio è atteso per le ore 21:00.

Il Milan scenderà in campo dopo un pareggio contro la Roma che gli ha permesso di rimanere al quinto posto a pari punti con l’Inter quarta. La Cremonese, invece, arriva dopo un pareggio contro il Verona nonostante le speranze salvezza siano ridotte al minimo. Il penultimo posto dista ben sette punti dalla zona salvezza e la situazione è molto complessa, così come lo è per il Milan ma in maniera opposta perché è alla ricerca di un posto nella prossima UEFA Champions League.

Dove vedere la partita?

Milan – Cremonese, quindi, si giocherà mercoledì 3 maggio 2023 allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d’inizio fissato per le ore 21:00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Milan scenderà in campo con il 4-2-3-1 con Giroud o Rebic unica punta d’attacco davanti a Saelemaekers, De Ketelaere e Diaz. Al centrocampo, invece, potrebbero esserci Tonali e Vranckx anche se il primo potrebbe andare in panchina al posto di Krunic. Difesa a quattro, infine, con Calabria, Kalulu, Thiaw e Theo Hernandez.

La Cremonese, invece, sfrutterà il 4-3-1-2 con Dessers e Okereke in attacco davanti a Pickel. Al centrocampo vi saranno Galdames, Castagnetti e Meité mentre la difesa a quattro sarà composta da Sernicola, Chiriches, Vasquez e Valeri.