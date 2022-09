Ritorna la UEFA Champions League e con essa anche l’attesa partita, valevole per il Gruppo E, Milan – Dinamo Zagabria di mercoledì 14 settembre 2022 allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Fischio d’inizio fissato per le ore 18:45.

La Dinamo Zagabria è una sfida tutt’altro che semplice per gli uomini di Stefano Pioli poiché nella prima giornata di Champions League è stata l’unica squadra del girone a vincere e tra l’altro contro un inaspettato Chelsea. Il Milan, invece, è stato fermato con un pareggio dal Salisburgo in casa di quest’ultimi. La sfida tra Milan e Dinamo Zagabria è la prima in Champions League, ma la quinta nelle varie competizioni europee. Un dato curioso è che tutte le volte che si sono incontrate le due squadre, ha sempre vinto il Milan tranne nel lontano 1966 al Mitropa Cup in cui vinsero i croati.

Dove vedere la partita?

Milan – Dinamo Zagabria, quindi, si giocherà mercoledì 14 settembre 2022 allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano, con il fischio d’inizio previsto per le ore 18:45. La partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Milan dovrà fare i conti con diverse assenze e al modulo 4-2-3-1 con Giroud unica punta d’attacco davanti a Saelemaekers, De Ketelaere e Rafael Leao. Al centrocampo vi saranno gli immancabili Tonali e Bennacer, mentre in difesa spazio per Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez.

La Dinamo Zagabria, invece, sfrutterà il modulo 3-5-2 con Orsic e Petkovic in attacco, Ristovski, Ademi, Misic, Ivanusec e Ljubicic al centrocampo e Moharrami, Sutalo e Peric in difesa.