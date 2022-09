La quinta giornata di campionato di Serie A TIM 2022/23 aprirà le porte anche al primo Derby di Milano della stagione. Sabato 3 settembre 2022 lo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano aprirà le porte al grande match il cui fischio d’inizio è fissato per le ore 18:00.

Le due squadre, lo scorso anno, hanno vissuto un campionato al cardiopalma per quanto riguarda la corsa allo scudetto poi vinto proprio dai rossoneri. Attualmente, invece, stanno vivendo un momento molto particolare sebbene differente. La squadra allenata da Stefano Pioli ha conquistato due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro partite, con uno strano 0 a 0 contro il Sassuolo merito anche di un monumentale Maignan. L’Inter di Simone Inzaghi, invece, ha ottenuto 3 vittorie e una brutta sconfitta contro la Lazio e attualmente è in terza posizione in classifica a un punto di distanza proprio dai “cugini”.

Dove vedere la partita?

Il Derby tra Milan e Inter verrà disputato sabato 3 settembre allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il fischio d’inizio fissato alle ore 18:00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Milan si presenterà in campo con il modulo 4-2-3-1 con Giroud punta d’attacco davanti a Messias, De Ketelaere e Leao, Tonali e Bennacer al centrocampo e in difesa spazio per Calabria, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez.

L’Inter entrerà in campo con il consueto 3-5-2 con l’attacco composto da Lautaro Martinez e Dzeko che sostituirà l’infortunato Lukaku, al centrocampo Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Darmian al momento in vataggio su Dimarco e in difesa Skriniar, De Vrij e il già citato Dimarco che potrebbe arretrare al posto di Bastoni.