Arriva l’attesissimo turno di andata di semifinale di UEFA Champions League e tra le partite più attese spicca il Derby di Milano tra Milan e Inter. La partita si giocherà mercoledì 10 maggio 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d’inizio atteso alle ore 21:00.

Milan e Inter si scontreranno per la loro quarta volta in questa stagione, ma dopo due giornate in campionato e una finale di Supercoppa Italiana, questo evento è decisamente il più importante. Questa partita arriva a distanza di vent’anni dall’altra semifinale che vide passare in finale il Milan che vinse ai rigori contro la Juventus. Le statistiche sono favorevoli ai nerazzurri quest’anno con due vittorie su tre contro una vittoria del Milan nella gara di andata di Serie A TIM. Tuttavia è indubbio che la partita regalerà numerosi colpi di scena.

Dove vedere la partita?

Milan – Inter, quindi, si giocherà mercoledì 10 maggio 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Il grande match può essere visto su Amazon Prime Video, la piattaforma del colosso dell’e-commerce che anche quest’anno ha acquistato i diritti della miglior partita di ogni mercoledì di Champions League. Secondo quanto disposto dall’AgCom, sarà visibile anche in diretta tv e in chiaro con Sky, che trasmetterà il derby su TV8. L’unico modo, però, per vederlo in streaming è abbonarsi ad Amazon Prime Video così da poter vedere il match tramite l’apposita app scaricabile in ogni dispositivo mobile o fisso compatibile (smart tv, smartphone, tablet, PC, console, Amazon Firestick, Google Chromecast e tanti altri ancora).

I telecronisti saranno Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini sia per Amazon Prime Video che per TV8 dato che riceverà il segnale da Amazon.

Probabili formazioni