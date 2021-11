Dove vedere Milan – Inter in TV e streaming

La Serie A TIM, dopo il derby d’Italia, spalanca le porte di San Siro per il derby di Milano tra Milan e Inter, il match più atteso della dodicesima giornata. L’evento si terrà domenica 7 novembre 2021 alle 20:45.

I rossoneri allenati da Stefano Pioli sono reduci da una vittoria contro la Roma e da un campionato finora perfetto senza nemmeno una sconfitta e primi nel campionato insieme al Napoli. I nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, sono al momento terzi in campionato a 7 punti di distacco dai “cugini” e un’eventuale vittoria gli permetterebbe di avvicinarsi alle zone più calde della classifica.

Dove vedere la partita?

Il derby della ‘Madonnina’ che vede opposti Milan e Inter si disputerà domenica 7 novembre 2021 a San Siro e il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della sfida è affidata a Pierluigi Pardo. Al suo fianco, nelle vesti di opinionista, ci sarà Francesco Guidolin.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, è ormai quasi certo che il modulo sarà un 4-2-3-1 con Ibrahimovic titolare nel ruolo di unica punta di attacco. Alle sue spalle ci saranno sicuramente Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao. In difesa riecco Kjaer accanto a Tomori, mentre sulla destra Calabria dovrebbe recuperare dai problemi avuti in Champions League, e sulla sinistra, per sostituire lo squalificato Theo Hernandez, dovrebbe esserci Kalulu.

L’Inter, invece, dovrebbe presentarsi con l’ormai consueto 3-5-2 con la coppia offensiva formata da Lautaro Martinez e Dzeko nell’Inter, con Correa e Alexis Sanchez in panchina. Soliti dubbi sulle fasce per Inzaghi, con Darmian e Perisic in vantaggio su Dumfries e Dimarco. In mezzo al campo dovrebbe, invece, esserci l’ex Calhanoglu con Vidal pronto a dargli il cambio se necessario.