Arriva la trentunesima giornata di Serie A TIM e tra le partite più attese spicca Milan – Lecce di domenica 23 aprile 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Il fischio d’inizio è atteso per le ore 18:00.

Il Milan scenderà in campo reduce del passaggio alla semifinale di UEFA Champions League, ma anche dal pareggio contro il Bologna in campionato. L’attuale posizione in classifica potrebbe essere peggiorata dall’eventuale restituzione dei 15 punti di penalizzazione alla Juventus e questo si tradurrebbe in una quinta posizione non tanto piacevole. La vittoria, quindi, è d’obbligo ma dall’altra parte troveranno una squadra in forte difficoltà che farà di tutto per allontanarsi dalla zona retrocessione distante appena 5 punti.

