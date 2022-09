Sfida di altissimo livello nella chiusura della settima giornata di Serie A TIM 2022/23. Domenica 18 settembre alle ore 20:45 è attesa Milan – Napoli che si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano.

Il match sarà molto importante perché non solo vede in campo due formazioni di testa nella classifica, ma anche finora imbattute. I rossoneri vengono da una sofferta partita in campionato contro la Sampdoria e da un’importante vittoria in Champions League contro la Dinamo Zagabria. Il Napoli, invece, proviene da una vittoria contro lo Spezia e da una meravigliosa partita contro i Rangers in Champions League. In quest’ultima competizione entrambe le formazioni coprono il primo posto del loro girone, confermando un percorso pressocché identico in entrambe le competizioni e la conseguente complessità e importanza della partita di domenica.

Dove vedere la partita?

Milan – Napoli, quindi, si giocherà domenica 18 settembre allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Marco Parolo.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, 4-2-3-1 per gli uomini di Stefano Pioli con Giroud punta d’attacco davanti a Messias, De Ketelaere e Saelemaekers. Gli immancabili Tonali e Bennacer al centrocampo, mentre in difesa vi sarà il canonico quartetto composto da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez.

Il Napoli, invece, entrerà in campo con il 4-3-3 senza Osimhen. In attacco, quindi, spiccheranno Politano, Raspadori (Simeone potrebbe partire dalla panchina) e Kvaratskhelia, mentre al centrocampo vi saranno Anguissa, Lobotka e Zielinski. Difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui.