La UEFA Champions League entra nel vivo con l’andata dei quarti di finale e tutti gli occhi sono puntati al match tutto italiano tra Milan e Napoli. La partita si giocherà mercoledì 12 aprile 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il fischio d’inizio atteso per le ore 21:00.

Si tratta della seconda delle tre partite tra Milan e Napoli in soli 17 giorni con un pesante risultato di 4 a 0 per i rossoneri registrato al Maradona nella partita valevole per il campionato. Adesso tutto si sposta a Milano dove, però, la posta in gioco è decisamente più alta rispetto a una Serie A dove ormai i partenopei sono a un passo dal vincerla. Entrambe le squadre si giocano la storia, ovvero il passaggio alla semifinale del torneo più importante d’Europa, pertanto i colpi di scena non si lasceranno attendere.

Dove vedere la partita?

Milan – Napoli, quindi, si giocherà mercoledì 12 aprile 2023 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Il grande match può essere visto su Amazon Prime Video, la piattaforma del colosso dell’e-commerce che anche quest’anno ha acquistato i diritti della miglior partita di ogni mercoledì di Champions League. Si tratta di una trasmissione in esclusiva, quindi non sarà possibile vedere la partita su Sky, NOW o Mediaset Infinity. L’unico modo è abbonarsi ad Amazon Prime Video così da poter vedere il match tramite l’apposita app scaricabile in ogni dispositivo mobile o fisso compatibile (smart tv, smartphone, tablet, PC, console, Amazon Firestick, Google Chromecast e tanti altri ancora). I telecronisti saranno Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Milan scenderà in campo con il 4-2-3-1 con un possibile schieramento molto simile a quello visto in campionato con la strepitosa vittoria. In Attacco, quindi, potrebbe esserci Giroud davanti a Diaz, Bennacer e Leao. Al centrocampo spazio per Krunic e Tonali, mentre in difesa il quartetto sarà composto da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez.

Napoli che invece si affiderà al 4-3-3 con l’attacco composto da Lozano, Raspadori (anche se non al meglio, pronto quindi anche Elmas) e il classico ballottaggio tra Lozano e Politano. Al centrocampo invece vi saranno Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud

Come vedere Milan – Napoli se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di DAZN, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.