Dove vedere Milan – Napoli in TV e streaming

La diciottesima giornata del campionato di Serie A TIM vedrà l’attesissima sfida Milan – Napoli. La partita è attesa domenica 19 dicembre 2021 allo stadio ‘San Siro’ di Milano con fischio d’inizio previsto alle ore 20:45.

Il Milan è reduce da un pareggio contro l’Udinese, mentre il Napoli deve necessariamente rialzarsi dopo le due importanti sconfitte contro l’Atalanta e l’Empoli. Entrambe, tuttavia, hanno perso numerosi punti nelle ultime partite consentendo all’Inter, prima terza in classifica, di raggiungere la vetta. Le due squadre, quindi, dovranno dare il massimo per sperare di riottenere il primo posto in classifica.

Dove vedere la partita?

Milan-Napoli si gioca domenica 19 dicembre 2021 allo stadio ‘San Siro’ di Milano: fischio d’inizio della partita previsto alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della sfidaè affidata a Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Milan dovrebbe presentarsi con il modulo 4-2-3-1 con Ibrahimovic unica punta d’attacco davanti a Messias, Brahim Diaz e Saelemaekers. Al centrocampo, invece, dovrebbero esserci Tonali e Kessie, mentre in difesa spazio per Florenzi, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez.

Il Napoli, a sua volta, potrebbe presentarsi sempre con un 4-2-3-1 con Mertens unica punta d’attacco davanti a Politano, Zielinski ed Elmas. Al centrocampo sicuramente vi saranno Anguissa e Demme, mentre in difesa Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus e Di Lorenzo.