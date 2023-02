Arriva la ventiduesima giornata di Serie A TIM 2022/23 e tra le partite più attese spicca il match Milan – Torino di venerdì 10 febbraio 2023 allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20:45.

Il Milan deve necessariamente riprendere in mano la delicata situazione che ha portato a ben tre sconfitte di seguito in campionato e 10 gol subiti. Il successo manca ormai da oltre un mese e la seconda posizione in campionato è ormai un lontano ricordo. Il Torino, invece, sta vivendo un periodo abbastanza positivo reduce da una vittoria interna contro l’Udinese che è valsa la settima posizione. Come se non bastasse, i granata hanno già vinto entrambi gli incontri con i rossoneri: 2 a 1 all’andata in campionato e 1 a 0 ai supplementari agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Dove vedere la partita?

Milan – Torino, quindi, si giocherà venerdì 10 febbraio 2023 allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano con il calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Probabili formazioni