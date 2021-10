Dove vedere Milan – Torino in TV e streaming

La decima giornata di campionato di Serie A TIM si avvicina e tra i match più attesi c’è indubbiamente Milan – Torino che si giocherà martedì 26 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

I rossoneri allenati da Stefano Pioli hanno recentemente ottenuto un’importante vittoria contro il Bologna arrivando all’importante risultato di 8 vittorie e un pareggio e nessuna sconfitta dall’inizio del campionato. Il Torino di Ivan Juric, invece, è attualmente fermo a quota 11 punti e farà di tutto per provare a risalire la classifica dopo l’ultimo periodo di confusione dal punto di vista dei risultati.

Dove vedere la partita?

Milan – Torino, quindi, si giocherà martedì 26 ottobre allo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN e potrete osservarla su Smart Tv compatibili oppure collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation o Xbox, oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box e simili. Potrete anche collegarvi all’applicazione presente su PC, notebook, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Federico Balzaretti.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Milan si presenterà sicuramente con un modulo 4-2-3-1 sebbene abbia numerose assenze. Non ci saranno Brahim Diaz, Rebic e Castillejo e Theo Hernandez, guarito dal Covid-19, potrebbe partire dalla panchina. Punta d’attacco composta probabilmente da Giroud dopo la tutt’altro che positiva prestazione di Ibrahimovic a Bologna. Per il resto la squadra dovrebbe essere abbastanza classica con l’aggiunta di Maldini nel ruolo di titolare.

Nel Torino, Pjaca può rientrare nella lista dei convocati. Il croato è reduce da una lesione muscolare, ma è vicino al rientro in squadra. Fuori Mandragora, che mercoledì si è operato al menisco del ginocchio destro, e Ansaldi, vittima di un infortunio al bicipite femorale. Belotti potrebbe finalmente riprendersi una maglia da titolare a discapito di Sanabria. Alle sue spalle Praet e Brekalo.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Kalulu; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Maldini, Leao; Giroud.

