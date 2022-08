Inizia il campionato di Serie A TIM e nella prima attesissima giornata il Milan ospita l’Udinese. I Campioni d’Italia in carica giocheranno sabato 13 agosto 2022 allo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro a Milano con il calcio d’inizio previsto per le ore 18:30.

Nella prima giornata di campionato Serie A TIM 2022/23 i rossoneri, guidati da Stefano Pioli, ripartono con l’intenzione di ripetere il successo conquistato lo scorso 22 maggio al Mepei Stadium di Reggio Emilia. La squadra milanese, tuttavia, si troverà a sfidare una squadra contro cui l’anno scorso ha pareggiato in entrambe le giornate e quindi non sarà per nulla semplice strappare una vittoria. Inoltre quest’anno i bianconeri saranno allenati da Andrea Sottil che ha concluso la sua esperienza con l’Ascoli centrando i playoff in Serie B.

Dove vedere la partita?

Milan – Udinese, match inaugurale del campionato di Serie A, si giocherà sabato 13 agosto 2022 allo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro con il calcio d’inizio previsto per le ore 18:30. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà a cura di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Marco Parolo nel ruolo di seconda voce.

Probabili formazioni

Stefano Pioli riparte da tante certezze e da poche novità. In attacco la punta dovrebbe essere sempre Giroud, anche se non al meglio della forma fisica, davanti a Messias, Leao e Brahim Diaz. Al centrocampo quasi certi Bennacer e Krunic che sostituirà l’infortunato Tonali. In difesa, a chiudere il 4-2-3-1, vi saranno Calabria, Theo Hernandez, Tomori e Kalulu.

L’Udinese, invece, si presenterà in campo con un probabile 3-5-2 con Deulofeu e Success in attacco, Pereyra, Walace, Makengo, Soppy e Udogie al centrocampo e Becao, Bijol e Nuytinck in difesa.