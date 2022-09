Settima giornata di campionato di Serie A TIM 2022/23 e tra le partite più attese spicca certamente Monza – Juventus di domenica 18 settembre 2022 all’U-Power Stadium di Monza con il fischio d’inizio atteso per le ore 15:00.

Il Monza scenderà in campo con il nuovo allenatore Palladino dopo l’esonero di Stroppa arrivato in seguito al primo punto storico in massima serie ottenuto grazie al pareggio a Lecce. La Juventus, invece, cercherà di ottenere un risultato positivo dopo le numerose polemiche che stanno riguardando Massimiliano Allegri e le deludenti prestazioni contro la Salernitana e soprattutto contro il Benfica in Champions League. Lo stesso Allegri non sarà in panchina a Monza a causa dell’espulsione rimediata proprio nella rocambolesca sesta giornata contro i granata, ma tiferà a distanza affinché i suoi uomini possano ottenere i tanto desiderati tre punti che potrebbero allontanare momentaneamente la nuvola esonero.

Dove vedere la partita?

Monza – Juventus, quindi, si giocherà domenica 18 settembre 2022 all’U-Power Stadium di Monza con il calcio d’inizio atteso alle ore 15:00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, affiancato in telecronaca da Alessandro Budel.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Monza dovrebbe presentarsi in campo con il 3-4-3 con Mota, Gytkjaer e Caprari in attacco, Birindelli, Rovella, Pessina e Carlos Augusto al centrocampo (Sensi potrebbe iniziare dalla panchina) e in difesa spazio per Marlon, Pablo Marì e Izzo.

La Juventus, invece, si affiderà al 3-5-2 con Kean e Vlahovic in attacco (Di Maria in panchina), De Sciglio, McKennie, Paredes, Fagioli e Kostic al centrocampo e infine Bremer, Bonucci e Danilo in difesa.