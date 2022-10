Ritorna la UEFA Champions League 2022/23 e tra le partite più attese spicca Napoli – Ajax, valevole per il Gruppo A, di mercoledì 12 ottobre 2022 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con il fischio d’inizio fissato per le ore 18:45.

Il Napoli ha, finora, giocato un girone assolutamente perfetto: punteggio pieno, 13 gol fatti e solo 2 subiti. Affronta un Ajax che all’andata ha perso in casa per ben 1 a 6 proprio contro gli uomini di Luciano Spalletti quindi faranno di tutto per vendicarsi. Tuttavia proprio gli olandesi dovranno anche cercare di vincere a tutti i costi poiché la loro posizione nel girone è molto a rischio per un’eventuale qualificazione agli ottavi di finale. Agli azzurri, comunque, serve solo un pareggio per qualificarsi matematicamente agli ottavi.

Dove vedere la partita?

Napoli – Ajax, quindi, si giocherà mercoledì 12 ottobre 2022 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con il calcio d’inizio della partita previsto alle ore 18:45. La partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, in Napoli dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 con un attacco leggermente rinnovato con Lozano, Simeone titolare e Kvaratskhelia. Al centrocampo, invece, spazio per Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in difesa quasi certi Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui.

Ajax che scenderà in campo con il medesimo modulo con Kudus, Brobbey e Bergwijn in attacco, Berghuis, Alvarez e Taylor al centrocampo e Rensch, Timber, Bassey e Blind in difesa.