Dove vedere Napoli – Atalanta in TV e streaming

Il Napoli, nella sedicesima giornata di Serie A TIM, incontra l’Atalanta in uno dei big match di dicembre del campionato. La partita si giocherà sabato 4 dicembre allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli con il calcio d’inizio previsto per le 20:45.

L’Atalanta è una delle squadre più in forma del campionato giungendo nelle prime posizioni grazie a ben 12 punti sugli ultimi 12 disponibili. Il Napoli, invece, ha guadagnato appena 4 punti nelle ultime 4 giornate, con una sola vittoria molto importante contro la Lazio, un paio di pareggi e la sconfitta contro l’Inter.

Dove vedere la partita?

Napoli – Atalanta si giocherà sabato 4 dicembre allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli con il calcio d’inizio previsto per le 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport (251 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (202 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Altra opzione, è quella dell’utilizzo del TIMVISION BOX. La telecronaca DAZN di Napoli-Atalanta è affidata a Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Marco Parolo. Sky ha invece affidato la telecronaca alla coppia Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Spalletti sicuramente si appoggerà a un canonico 4-2-3-1 con Mertens unica punta d’attacco davanti a Lozano, Zielinski ed Elmas. Al centrocampo spazio per Lobotka e Demme mentre in difesa ci saranno sicuramente Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui.

Gaperini, invece, risponde con un 3-4-2-1 con Zapata unica punta d’attacco davanti a Pasalic e Malinovskyi. Al centrocampo, invece, quasi certi Zappacosta, Freuler, De Roon e Maehle davanti alla difesa composta da Toloi, Demiral e Palomino.