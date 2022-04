Il campionato di Serie A TIM sta quasi per terminare, ormai mancano solo poche giornate. Questa settimana si giocherà la 32esima giornate e tra le partite più attese c’è ovviamente Napoli – Fiorentina di domenica 10 aprile 2022 allo Stadio ‘Maradona’ di Napoli con il fischio d’inizio fissato per le ore 15:00.

Il Napoli di Spalletti dovrà necessariamente vincere per poter proseguire il sogno scudetto combattuto con il Milan, attualmente capolista, e l’Inter subito dietro. Dopo la preziosa vittoria ottenuta contro l’Atalanta nella precedente giornata, gli azzurri sono molto fiduciosi anche nella sfida contro i viola. Quest’ultimi, tuttavia, sono in un buon stato di forma dopo anche l’importante vittoria nel derby fiorentino contro l’Empoli. Inoltre la squadra di Italiano ha ancora una partita in più da giocare e attualmente ricopre un buon ottavo posto con 50 punti. Infine bisogna ricordare che i fiorentini hanno battuto il Napoli gli ottavi di Coppa Italia, quindi sarà una sfida tutt’altro che semplice.

Dove vedere la partita?

Napoli – Fiorentina si giocherà domenica 10 aprile 2022 allo Stadio ‘Maradona’ di Napoli con il fischio d’inizio fissato per le ore 15:00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della sfida è affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Napoli si presenterà in campo con un modulo 4-3-3 che vedrà Politano, Osimhen e Insigne in attacco, Fabian Ruiz, Lobotka e Zielinski al centrocampo e in difesa Zanoli, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui.

La Fiorentina userà lo stesso modulo degli avversari con Gonzalez, Cabral e Sottil in attacco, Castrovilli, Amrabat e Duncan al centrocampo e Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi in difesa.

Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne

