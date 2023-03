Dopo la pausa nazionali arriva il campionato di Serie A TIM con la sua 28esima giornate e tra le partite più attese spicca l big match Napoli – Milan di domenica 2 aprile 2023 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con il fischio d’inizio atteso per le ore 20:45.

Si tratta della partita più attesa della settimana non solo perché giocheranno due tra le squadre più in forma del campionato, ma anche perché in ballo c’è uno scudetto e una qualificazione alla prossima UEFA Champions League (oltre al fatto che le due squadre sono chiamate a scontrarsi anche all’andata dei prossimi quarti di finale di Champions League). Il Napoli finora ha giocato un campionato pressoché perfetto e ormai sono vicinissimi alla conquista del loro terzo Scudetto. Il Milan, invece, dovrà sperare di vincere per evitare di rimanere impantanato in un delicato quarto posto anche a causa di un solo punto raccolto nelle ultime tre partite.

Dove vedere la partita?

Napoli – Milan, quindi, si giocherà domenica 2 aprile 2023 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e il calcio d’inizio è atteso alle 20:45. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico affidato a Andrea Stramaccioni.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Napoli scenderà in campo con il 4-3-3 con gli immancabili Osimhen e Kvaratskhelia in attacco insieme a uno tra Politano e Lozano. Al centrocampo non mancheranno Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre in difesa il quartetto sarà composto da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui.

Il Milan, invece, dovrebbe proporre nuovamente il 3-4-2-1 con Giroud unica punta d’attacco davanti a Leao e Brahim Diaz. Al centrocampo vi saranno Saelemaekers, Tonali, Bennacer e Theo Hernandez, mentre in difesa Kjaer prenderà il posto dell’infortunato Kalulu insieme a Thiaw e Tomori.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Come vedere Napoli – Milan se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di DAZN, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.