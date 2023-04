Ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League e tra le partite più attese spicca indubbiamente l’italianissima Napoli – Milan di martedì 18 aprile 2023 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il calcio d’inizio è atteso per le ore 21:00.

Napoli che dovrà far vedere ai proprio tifosi di meritarsi la qualificazione alla semifinale del torneo più importante d’Europa cercando di battere con due reti di scarto il Milan, vincitore dello scontro a San Siro dell’andata. Al contrario i rossoneri dovranno fare di tutto per difendere il risultato, considerando che i goal in trasferta non valgono più doppio. La partita si preannuncia molto interessante, con non poche possibilità di vederla proseguire fino ai supplementari in caso di pareggio. Trattandosi di un match decisivo, purtroppo al termine di questa partita un’italiana dovrà salutare l’Europa.

Dove vedere la partita?

Napoli – Milan, quindi, si gioca martedì 18 aprile 2023 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli con il calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. La partita potrà essere vista sia su Sky che in chiaro su Mediaset su Canale 5. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport Football e sul canale numero 252 del satellite o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, vi è anche la possibilità di seguirla in streaming gratuito sfruttando l’applicazione o il sito browser Sportmediaset.

La telecronaca di Sky è affidata a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani, mentre su Mediaset vi saranno Massimo Callegari e Massimo Paganin.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Napoli scenderà in campo con il 4-3-3 con il grande ritorno dell’atteso Osimhen. In attacco quindi vi saranno Politano, Osimhen e Kvaratskhelia, al centrocampo invece Ndombele al posto di Elmas, Lobotka e Zielinski e infine il quartetto di attacco sarà composto da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui.

Il Milan, invece, dopo il grande turnover mostrato in campionato, scenderà con la sua migliore formazione che ha già battuto due volte il Napoli in 10 giorni. Con il modulo 4-2-3-1 in attacco vi sarà Giroud davanti a Diaz, Bennacer e Leao. Al centrocampo spazio per Krunic e Tonali mentre in difesa certi Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Come vedere Napoli – Milan se siete all’estero

