Arriva la 33esima giornata di Serie A TIM e tra le partite più attese c’è senz’altro Napoli – Roma che si giocherà in chiusura lunedì 18 aprile 2022 allo Stadio Diego Maradona di Napoli alle ore 19:00.

Gli azzurri, dopo un brutto stop subito contro la Fiorentina, sperano ancora di poter continuare la lotta scudetto con il Milan e l’Inter e per ripartire devono necessariamente vincere la prossima partita che sarà nuovamente in casa. La Roma, ex squadra dell’attuale allenatore del Napoli Luciano Spalletti, arrivano dopo la sofferta vittoria in casa contro la Salernitana ma anche dopo la buona prestazione in Conference League contro il Bodo/Glimt. Insomma, una partita davvero tosta che bisogna assolutamente vedere.

Dove vedere la partita?

Napoli – Roma, quindi, si giocherà lunedì 18 aprile 2022 allo Stadio Diego Maradona di Napoli alle ore 19:00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Napoli scenderà in campo con un modulo 4-3-3 con Politano, Osimhen e Insigne in attacco, Anguissa, Lobotka e Zielinski al centrocampo e Zanoli, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui in difesa.

La Roma, invece, si presenterà con un modulo 3-4-1-2 con Abraham e Mkhitaryan coppia d’attacco davanti a Zaniolo, Maitland-Niles, Cristante, Veretout e Pellegrini al centrocampo e Kumbulla, Smalling e Ibanez in difesa.

Napoli ( 4-3-3 ): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, Pellegrini; Zaniolo; Abraham, Mkhitaryan

