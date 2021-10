Dove vedere Napoli – Torino in TV e streaming

Dopo una settimana di pausa a causa delle partite delle varie Nazionali di calcio, torna la Serie A TIM con l’ottava giornata di campionato. Domenica 17 ottobre 2021 alle ore 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona, si disputerà Napoli – Torino.

La squadra di casa allenata da Luciano Spalletti farà di tutto per non fermarsi e prolungare la striscia positiva di vittore che le ha permesso di conquistare il primo posto a un punteggio pieno unico in Europa. Il Torino di Ivan Juric, invece, sta vivendo una situazione molto delicata con otto punti su 7 partite giocate, di cui uno solo nelle ultime tre giornate. Prima della sosta, infatti, è arrivata la pesante sconfitta contro la Juventus con il gol di Locatelli nel finale.

Dove vedere la partita?

La sfida tra Napoli e Torino, quindi, si disputerà domenica 17 ottobre 2021 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 18:00. La partita potrà essere seguita in esclusiva su DAZN fruibile su Smart TV, su dispositivi come Tim Vision Box, Amazon Fire TV Stick, Apple TV Box e Google Chromecast, oltre che sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Ovviamente l’applicazione è anche presente su PC, notebook, tablet e smartphone sia iOS che Android. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, coadiuvato da Stefan Schwoch al commento tecnico.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazione, il Napoli dovrebbe presentarsi con un modulo 4-3-3 con in attacco Insigne, Osimhen e il dubbio Politano o Lozano per la fascia di destra. In porta potrebbe esserci Meret al posto di Ospina, mentre in difesa spazio per Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Al centrocampo, infine, il tridente dovrebbe essere composto da Anguissa, Fabian Ruiz e Zielinski.

Per il Torino, invece, ritorna Belotti e quindi il modulo diventa un 3-4-2-1. Sulla trequarti spazio per Lukic e Brekalo, mentre al centrocampo il quartetto dovrebbe essere composto da Singo, Rincon, Mandragora e Ansaldi. Infine in difesa, tridente formato da Djidji, Bremer e Rodriguez.

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Rincon, Mandragora, Ansaldi; Lukic, Brekalo; Belotti.