Ritorna la UEFA Champions League con le partite di ritorno degli ottavi di finale e tra le più attese spicca Porto – Inter di martedì 14 marzo 2023 all’Estadio do Dragao di Oporto. Il fischio d’inizio è atteso per le ore 21:00.

I nerazzurri arriveranno in Portogallo forti dell’uno a zero dell’andata e potranno sperare in una qualificazione ai quarti sia in caso di vittoria che in caso di pareggio. Dall’altra parte, però, vi sono i padroni di casa che faranno di tutto per ribaltare il risultato dell’andata firmato da Romelu Lukaku. La sfida non è semplice per nessuna delle due squadre, considerando inoltre che l’Inter arriva da una brutta sconfitta in campionato contro lo Spezia, mentre il Porto ha vinto in casa contro l’Estoril.

Dove vedere la partita?

Porto – Inter, quindi, si giocherà martedì 14 marzo alle ore 21:00 all’Estadio do Dragao di Oporto. La partita potrà essere vista sia su Sky che in chiaro su Mediaset su Canale 5. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport Football e sul canale numero 252 del satellite o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, vi è anche la possibilità di seguirla in streaming gratuito sfruttando l’applicazione o il sito browser Sportmediaset.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Porto dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2 confermando gli stessi giocatori dell’andata. In attacco, quindi, ci saranno Pepe e Taremi, mentre al centrocampo vi saranno Otavio, Grujic, Uribe e Galeno. Difesa a quattro con Joao Mario, Pepe, Marcano e Zaidu.

Inter che conferma il consueto 3-5-2 con Lukaku e Lautaro Martinez in attacco, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu e il recuperato Dimarco al centrocampo e Acerbi, Bastoni e l’altrettanto recuperato Skriniar in difesa.

Porto (4-4-2): Diego Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe, Galeno; Pepe, Taremi

Diego Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe, Galeno; Pepe, Taremi Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez

Come vedere Porto – Inter se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di DAZN, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.