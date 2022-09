Inizia la UEFA Champions League 2022/23 ed essendo uno dei principali tornei calcistici al mondo, è impossibile non iniziare col botto. Ecco quindi una delle partite più attese fin dalla prima giornata, ovvero PSG – Juventus (Gruppo H) che si giocherà martedì 6 settembre 2022 al Parco dei Principi di Parigi con il calcio d’inizio fissato per le ore 21:00.

Questa partita decreterà il primo confronto ufficiale in Champions League tra le due squadre. Finora infatti si erano incontrati quattro volte nella vecchia Coppa UEFA, due volte nella Coppa delle Coppe e due nella Supercoppa europea. La Juventus scenderà in campo dopo una partenza non eccelsa in campionato registrando, comunque, zero sconfitte, due vittorie e tre pareggi. Il PSG, al contrario, siede in prima posizione in classifica insieme al Marsiglia grazie a cinque vittorie su sei partite giocate e un pareggio.

Dove vedere la partita?