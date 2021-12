Dove vedere Real Madrid – Inter in TV e streaming

Real Madrid – Inter si disputerà martedì 7 dicembre 2021 allo stadio ‘Santiago Bernabeu’ di Madrid con il calcio d’inizio fissato alle ore 21. La partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Ancelotti dovrebbe presentarsi con un modulo 4-3-3 con Asensio, Jovic e Vinicius Jr. in attacco a causa del dubbio sullo stato fisico di Benzema che è uscito per infortunio contro la Real Sociedad. Al centrocampo, invece, dovrebbero essere quasi certi Modric, Casemiro e Kroos mentre in difesa spazio per Carvajal, Militao, Alaba e Mendy.

L’Inter di Inzaghi, invece, si ripresenterà sicuramente con il modulo 3-5-2 con Dzeko e Lautaro in attacco, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic al centrocampo e, infine, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa.