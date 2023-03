Ritorno di ottavi di finale di UEFA Champions League e tra le partite più attese spicca Real Madrid – Liverpool di mercoledì 15 marzo 2023 al Santiago Bernabeu di Madrid. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00.

Il Real Madrid scenderà in campo forte dell’incredibile 2 a 5 dell’andata e con un piede già ai quarti di finale. Il risultato è entrato subito nella storia perché dopo un vantaggio di 2 a 0 dei Reds, sono riusciti a recuperare e a vincere con 3 goal di scarto dopo essere andato sotto di due reti. Il Liverpool è chiamato a fare un’impresa e potenzialmente potrebbe anche riuscirci se solo non fosse troppo discontinuo: vince 7 a 0 contro il Manchester United, perde 5 a 2 contro il Real Madrid e perde anche contro il Bournemouth che è in piena zona retrocessione. Insomma, la partita regalerà soddisfazioni, e tutto può ancora accadere.

Dove vedere la partita?

Real Madrid – Liverpool, quindi, si giocherà mercoledì 15 marzo alle ore 21:00 che verrà disputata al Santiago Bernabeu di Madrid, si disputerà mercoledì 15 marzo alle ore 21:00. La partita potrà essere vista sia su Sky che su Mediaset Infinity+. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite) o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, la disponibilità è solo in streaming collegandosi sempre sui sopracitati dispositivi che presentano l’applicazione.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Real Madrid scenderà in campo con il 4-3-3. In attacco dubbi su Benzema che ha accusato un problema alla caviglia, al posto suo ci saranno Valverde, Rodrygo e Vinicius. Al centrocampo, invece, non dovrebbero esserci dubbi con Modric, Tchouameni e Kroos così come in difesa con Carvajal, Rudiger, Miliato e Camavinga.

Il Liverpool, invece, proverà a scendere in campo con il 4-2-3-1 con Nunez punta d’attacco davanti a Salah, Jota e Gakpo. Al centrocampo vi saranno Fabinho e Henderson, mentre in difesa spazio per Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Rudiger, Miliato, Camavinga; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson; Salah, Jota, Gakpo; Nunez

Come vedere Real Madrid – Liverpool se siete all’estero

