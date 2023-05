Ritorna la UEFA Champions League con i match di andata della semifinale e gli occhi sono ovviamente puntati sul big match Real Madrid – Manchester City di martedì 9 maggio 2023 allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Il fischio d’inizio è atteso alle ore 21:00.

Il Real Madrid si presenterà in campo tronfio di un percorso europeo fin qui perfetto. Ha eliminato il Liverpool agli ottavi, il Chelsea ai quarti di finale e ha vinto tutte e quattro le gare della fase ad eliminazione diretta con tre, addirittura, senza subire gol. Il Manchester City arriverà a Madrid con l’attuale capocannoniere della Champions Haaland. Due vittime tedesche tra ottavi e quarti di finale: Lipsia e Bayern Monaco. Non poche difficoltà lungo il percorso fino alla semifinale, ma con un alieno come Haaland anche le sfide più complicate si sono rivelate un gioco da ragazzi. Ricordiamo che tra le due squadre c’è un conto in sospeso dalla semifinale dell’anno scorso quando gli spagnoli riuscirono ad arrivare (e vincere) alla finale grazie alla rocambolesca doppietta di Vinicius al 90 e al 91esimo minuto e al gol di Benzema ai supplementari.

Dove vedere la partita?

Real Madrid – Manchester City, quindi, si giocherà martedì 9 maggio 2023 allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid con il calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. La partita potrà essere vista sia su Sky che in chiaro su Mediaset su Canale 5. Nel primo caso basterà collegarsi su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport Football e sul canale numero 252 del satellite o in streaming tramite le applicazioni SkyGO e NOW presenti tu Smart TV, console, tv box, smartphone, pc, notebook e tablet. Nel secondo caso, invece, vi è anche la possibilità di seguirla in streaming gratuito sfruttando l’applicazione o il sito browser Sportmediaset.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Real Madrid scenderà in campo con il 4-3-3 con Valverde, Benzema e Vinicius in attacco, Tchouaméni, Kroos e Camavinga al centrocampo e Carvajal, Militao, Rudiger e Nacho a completare il quartetto difensivo.

Il Manchester City sfrutterà il medesimo modulo con Bernardo Silva, Haaland e Grealish in attacco, De Bruyne, Rodri e Gundogan al centrocampo e Walker, Dias, Akanji e Stones a difendere la porta.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Tchouaméni, Kroos, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinicius

Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Tchouaméni, Kroos, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinicius Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Stones; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Haaland, Grealish

Come vedere Real Madrid – Manchester City se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di Sky, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.