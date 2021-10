Dove vedere Roma – Milan in TV e streaming

Tutto pronto per il grande match di domenica 31 ottobre alle 20:45. Infatti allo Stadio Olimpico di Roma si giocherà il posticipo serale del campionato di Serie A TIM che vedrà protagonisti il Milan di Stefano Pioli contro la Roma di José Mourinho.

La Roma è reduce di un’importante vittoria contro il Cagliari dopo quattro partite senza gli importanti tre punti tra campionato ed Europa League. Il Milan, invece, resta ancora imbattuto in campionato e l’ultimo successo contro il Torino, complice anche il pareggio del Napoli, lo ha portato in cima alla classifica insieme alla squadra partenopea a quota 28 punti.

Dove vedere la partita?

Roma – Milan è in programma domenica 31 ottobre allo stadio ‘Olimpico’ di Roma alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Relativamente alla diretta streaming di Juventus-Sassuolo, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca della sfida è affidata a Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini nel ruolo di commentatore tecnico.

Probabili formazioni

La Roma potrebbe presentarsi con il classico 4-2-3-1 con Abraham unica punta d’attacco, Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti, Cristante e Veretout al centrocampo e infine Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina in difesa.

Per quanto riguarda il Milan, invece, il suo modulo potrebbe essere speculare a quello della Roma (4-2-3-1) con Ibrahimovic nel ruolo di punta d’attacco. Sulla trequarti Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao, mentre al centrocampo spazio per Kessie e Tonali. In difesa dovrebbero esserci Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez.