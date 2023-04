Arriva la ventinovesima giornata di Serie A TIM 2022/23 e tra le partite più attese spicca Salernitana – Inter di venerdì 7 aprile 2023 allo stadio Arechi di Salerno. Il fischio d’inizio è atteso per le ore 17:00.

Ottimo periodo per i campani che non perdono da ben cinque partite riuscendo ad accumulare ben quattro pareggi e una vittoria. Attualmente, inoltre, distano ben nove punti dalla terzultima posizione assaporando un non indifferente profumo di salvezza. I nerazzurri, invece, devono necessariamente vincere per non perdere di vista la zona Champions e scrollarsi di dosso un periodo nero che l’ha portata dalla seconda posizione alla quarta a pari punti con la Roma. Le statistiche sono alquanto favorevoli per l’Inter considerando anche che la Salernitana non batte i nerazzurri dal lontano 1999.

Dove vedere la partita?

Salernitana – Inter, quindi, si giocherà venerdì 7 aprile 2023 allo stadio Arechi di Salerno con il calcio d’inizio fissato per le ore 17:00. Il match può essere osservato in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno vederlo su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Apple TV Box o simili. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento ‘Zona DAZN’, inoltre, il match sarà visibile in tv sul canale 214 di Sky.

Relativamente alla diretta streaming della partita, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su DAZN: in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet. La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Stefano Borghi, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la Salernitana scenderà in campo con il 3-4-2-1 con Piatek punta d’attacco davanti a Candreva e Dia anche se potrebbe subentrare Kastanos nel ruolo di unica punta. Al centrocampo praticamente certi Sambia, Bohinen, Coulibaly e Bradaric, mentre la difesa a tre sarà composta da Gyomber, Daniliuc e Pirola.

L’Inter sfrutterà il canonico 3-5-2 con il primo dubbio in attacco tra Lukaku e Dzeko da accoppiare con Lautaro considerando anche l’importante sfida contro il Benfica in UEFA Champions League per un’eventuale turnover. Al centrocampo ci saranno Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan e Dimarco leggermente favorito su Gosens. In difesa sicuri Darmian, Acerbi e Bastoni.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek.

Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku

Come vedere Salernitana – Inter se siete all’estero

Se risiedete o siete in viaggio all’estero e non avete accesso ai contenuti del vostro account italiano di DAZN, potete utilizzare una VPN per ovviare al problema. Grazie a questi servizi potrete sbloccare i contenuti impostando la vostra connessione come se foste in Italia. Inoltre, adottare una VPN vi permette di navigare con maggiore privacy e sicurezza, in totale anonimato. Qui di seguito trovate 3 dei migliori servizi che potete utilizzare.